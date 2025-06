Incendio alloggio a Torino Parella | quattro persone lievemente intossicate stabile evacuato

Un incendio improvviso a Torino, in via Nicola Fabrizi, ha coinvolto un alloggio al secondo piano di un edificio di quattro piani. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno reso necessario l'evacuazione dell'intero stabile e hanno causato lievi intossicazioni a quattro persone. La pronta risposta delle forze di soccorso ha evitato conseguenze più gravi, ma l’episodio solleva ancora una volta l’importanza della prevenzione e della sicurezza negli edifici cittadini.

Incendio alloggio in via Nicola Fabrizi a Torino nella mattinata di sabato 14 giugno. I vigili del fuoco stanno intervenendo con diverse squadre per spegnere le fiamme che si sono propagate in un appartamento al secondo piano di un edificio di 4 piani. Evacuato lo stabile mentre quattro.

In questa notizia si parla di: incendio - alloggio - torino - stabile

