Incendio a Mercato Saraceno rogo in un’azienda di plastiche | alta colonna di fumo nero

Un incendio di vaste proporzioni ha scatenato un'imponente colonna di fumo nero a Mercato Saraceno, mettendo in moto le squadre dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena. La lotta contro le fiamme, partita alle prime luci dell'alba, coinvolge attualmente nove squadre e ha già portato all’evacuazione preventiva di una casa vicina. La comunità resta in ansia, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per domare il rogo e tutelare la sicurezza di tutti.

Cesena, 14 giugno 2025 – È ancora in corso l'intervento dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena a Mercato Saraceno: è scoppiato infatti un incendio in un'azienda industriale che lavora plastiche e bobine. Al momento sono nove le squadre dei vigili del fuoco al lavoro dalle 4:30 di stamattina, durante le prime fasi del soccorso è stata evacuata, a scopo precauzionale, una vicina abitazione. Non risultano persone coinvolte. Intanto, sulla strada statale 71 'Umbro Casentinese Romagnola' è stato provvisoriamente chiuso, in via precauzionale, il tratto al km 248,500. Il traffico è deviato con indicazioni in loco.

