Incendio a Dubai | evacuati 3.800 residenti dalla Marina Pinnacle

Un vasto incendio ha scosso Dubai, coinvolgendo il grattacielo Marina Pinnacle di 67 piani. Fortunatamente, nessuna vittima e 3.800 residenti sono stati evacuati in sicurezza grazie a un tempestivo intervento di sei ore. Mentre le autorità collaborano per chiarire le cause, questa vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale la prontezza e la sicurezza negli edifici più alti delle metropoli globali.

Un vasto incendio è scoppiato in un edificio di 67 piani a Dubai. Non risultano vittime mentre 3.800 persone sono state evacuate. L'incendio è stato spento dopo sei ore di intervento. Lo riferiscono media internazionali. Tutti i 3.820 residenti dei 764 appartamenti del Marina Pinnacle - ha fatto sapere il Dubai Media Office - sono stati evacuati in sicurezza dopo l'incendio scoppiato nella tarda serata di venerdì. Le autorità stanno collaborando a stretto contatto con il costruttore dell'edificio per organizzare alloggi temporanei per i residenti colpiti. Hanno confermato che non c'è stato nessun ferito e che i soccorritori si sono limitati a gestire l' evacuazione e a fornire supporto psicologico ai residenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incendio a Dubai: evacuati 3.800 residenti dalla Marina Pinnacle

In questa notizia si parla di: incendio - dubai - evacuati - residenti

Fiamme in un edificio di 67 piani a Dubai, 3.800 persone evacuate; Spaventoso incendio in un grattacielo a Dubai: 3.800 evacuati; Fiamme in un edificio di 67 piani a Dubai, 3.800 evacuati.

Fiamme in un edificio di 67 piani a Dubai, 3.800 evacuati - Un vasto incendio è scoppiato in un edificio di 67 piani a Dubai. Come scrive ansa.it

Grattacielo in fiamme a Dubai, inferno al Marina Pinnacle: «Evacuate quasi 4mila persone». Cosa è successo - Un vasto incendio è scoppiato in un edificio di 67 piani a Dubai. Da msn.com

Un incendio di vaste dimensioni colpisce il grattacielo marina pinnacle a dubai, evacuate quasi 4mila persone - 820 residenti, evacuati senza feriti grazie all’intervento rapido dei vigili del fuoco e ai sistemi di sicurezza efficaci. Come scrive gaeta.it