Incendio a Bagnaria salvata un' abitazione

Un incendio scoppiato questa mattina a Bagnaria Arsa ha messo in allerta i residenti, ma grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, è stata salvata un’abitazione vicina. La struttura coinvolta, un capanno adibito a deposito, è stato avvolto dalle fiamme verso le 12, senza che ci fossero persone all’interno. Fortunatamente, i danni materiali sono stati contenuti e nessuno è rimasto ferito: un intervento che dimostra ancora una volta l’importanza della prontezza.

