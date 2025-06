Incendi del 2023 pubblicato il bando per gli aiuti ai privati danneggiati | ecco i requisiti

Dopo gli incendi che hanno devastato Catania, Messina, Palermo e Trapani nel luglio 2023, arriva una boccata di speranza: è stato pubblicato il bando con gli aiuti destinati ai privati danneggiati. Questa iniziativa, fortemente sostenuta dal governo Schifani, mira a supportare concretamente chi ha subito danni. Se anche tu sei tra i soggetti colpiti, scopri subito i requisiti e come richiedere il tuo contributo per ricostruire il tuo futuro.

È stato pubblicato oggi sul sito dell'Irfis-FinSicilia l'avviso pubblico destinato a sostenere i soggetti privati gravemente colpiti dagli incendi che hanno devastato le province di Catania, Messina, Palermo e Trapani a partire dal 23 luglio 2023. La misura, fortemente voluta dal governo Schifani.

La misura, voluta dal governo Schifani per fornire un concreto sostegno alle comunità colpite da questi eventi calamitosi, mette a disposizione i fondi residui del plafond "danni da incendi" per un totale di 1,7 milioni di euro.

