Incarichi Dirigenti Scolastici 2025 26 | novità su mobilità e scadenze

Se sei un dirigente scolastico o un docente interessato alle future assegnazioni, è fondamentale conoscere le ultime novità che riguardano gli incarichi per l’anno scolastico 2025/26. La nota ministeriale appena pubblicata introduce importanti cambiamenti sulle procedure di mobilità, scadenze e modalità di domanda, tutte esclusivamente online. Preparati a scoprire come orientarti nelle nuove regole e garantire il successo della tua carriera.

Pubblicata la nota ministeriale per gli incarichi dei Dirigenti Scolastici per l'a.s. 202526. Il documento definisce le nuove procedure di mobilità, le scadenze e le regole per le conferme e i mutamenti di incarico. Le domande si presentano esclusivamente online. Le nuove direttive ministeriali sugli incarichi dei Dirigenti Scolastici 202526 Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato .

Tagli all’istruzione in Sicilia: disponibili solo 42 incarichi per Dirigenti Scolastici - Per l’anno scolastico 2025/2026 in Sicilia, sono disponibili soltanto 42 incarichi per dirigenti scolastici, segnando un drastico taglio rispetto al passato e alimentando crescenti preoccupazioni tra i sindacati del settore.

SULLA MOBILITA' INTERREGIONALE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI. RISPONDIAMO ALLE RICHIESTE DEI SOCI Pervengono richieste di chiarimento continue da parte dei soci sugli sviluppi della prossima mobilità interregionale. Con l'onestà, la correttezza

Attribuzione incarichi dirigenziali anno scolastico 2025/26. Chiuso il confronto al MIM; OPERAZIONI DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI: CONFERME, MUTAMENTI E MOBILITÀ INTERREGIONALE CON DECORRENZA 01/09/2025. LA NOTA MINISTERIALE; Dirigenti scolastici, mutamento degli incarichi dirigenziali: precedenza a chi è stato spostato dal dimensionamento, piattaforma aperta fino al 16 giugno e punteggi definiti prima delle domande del 1° luglio.