inaugurato il centro aggregativo tutti in piedi nel quartiere i passi

Pisa, 14 giugno 2025 - Il Comune di Pisa ha inaugurato ieri il nuovo Centro Aggregativo HOPE per anziani che viene gestito dall’Associazione di Promozione Sociale La Tartaruga, da oltre 20 anni attiva a favore della terza età. Negli spazi al piano terra degli edifici popolari ERP di via Belli, assegnati dal Comune all’associazione a seguito di bando pubblico, nasce un nuovo spazio pensato per favorire l’incontro, la socializzazione e il benessere degli anziani, in particolare di quelli fragili e non autosufficienti. A presenziare l’inaugurazione del nuovo spazio l’assessore al sociale Giovanna Bonannoinsieme alla vicepresidente e responsabile del settore sociale e sociosanitario dell’associazione La Tartaruga, Moira Marchionni. 🔗 Leggi su Lanazione.it