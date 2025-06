inaugurata la nuova casa comunale a postiglione

Inaugurata questa mattina a Postiglione, nel cuore degli Alburni, la nuova Casa Comunale rappresenta un ancora più forte legame tra amministrazione e cittadini. Restituita alla comunità dopo un significativo intervento di riqualificazione, l’edificio moderno e funzionale promette di diventare il centro nevralgico dei servizi pubblici. Un passo importante verso una amministrazione sempre più vicina alle esigenze della gente, pronta a scrivere un nuovo capitolo di partecipazione e sviluppo locale. Alla...

Tempo di lettura: 2 minuti Taglio del nastro questa mattina a Postiglione, in provincia di Salerno, per la nuova Casa Comunale, restituita alla cittadinanza dopo un importante intervento di riqualificazione. L’edificio, completamente rinnovato, è stato progettato per garantire servizi sempre più accessibili ed efficienti ai cittadini, diventando così il cuore pulsante della vita amministrativa e sociale del piccolo centro degli Alburni. Alla cerimonia hanno preso parte il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il Sindaco di Postiglione, Carmine Cennamo, che insieme hanno inaugurato l’edificio simbolo dell’amministrazione pubblica locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it