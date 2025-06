In Vaticano la terza edizione del Business Ethics Summit

Nel cuore di Città del Vaticano, la terza edizione del Business Ethics Summit ha riunito leader globali e pensatori illuminati per un dialogo cruciale sull'etica nel mondo degli affari. Organizzato da CORE presso la sede della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, l’evento ha stimolato riflessioni profonde sulla responsabilità sociale e i valori condivisi, ponendo le basi per un futuro etico e sostenibile nel business. Un’occasione unica per affrontare sfide e opportunità con integrità e visione.

Roma, 14 giu. (askanews) - Si è tenuta presso la suggestiva sede della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali in Città del Vaticano la terza edizione del Business Ethics Summit organizzato da CORE. Un evento internazionale dedicato all'etica applicata al mondo del business. Main sponsor dell'iniziativa Axpo Italia e Banca Ifis, academic partner Boston College e content partner Lumsa Human Academy. Il summit ha posto un'attenta riflessione sulle rapide trasformazioni tecnologiche che se da un lato contribuiscono al miglioramento della condizione umana, dall'altro possono portare a disequilibri sociali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In Vaticano la terza edizione del Business Ethics Summit

In questa notizia si parla di: business - summit - vaticano - terza

L’Università di Genova e Tetis Institute, spin-off UniGe, partecipano alla UNOC3, la terza conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani, con un ruolo di primo piano nella promozione della ricerca e dell’innovazione per la sostenibilità marina. Il side event "O Vai su Facebook

In Vaticano la terza edizione del Business Ethics Summit | .it; CMB porta il futuro a Saronno: il nuovo quartiere Milano Nord | .it; Il presidente del Comitato Olimpico: nello sport i valori più importanti del business.

Il Business Ethics Summit in Vaticano per un confronto sull’AI - all’interno della Città del Vaticano, si è svolta la seconda edizione del Business Ethics Summit. Riporta askanews.it

Il Business Ethics Summit in Vaticano per un confronto sull'AI - Mercoledì, 5 giugno 2024 Home > aiTv > Il Business Ethics Summit in Vaticano per un confronto sull'AI Città del Vaticano, 5 giu. Scrive affaritaliani.it

Il Business Ethics Summit in Vaticano per un confronto sull'AI - all'interno della Città del Vaticano, si è svolta la seconda edizione del Business Ethics Summit. notizie.tiscali.it scrive