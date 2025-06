in tunisia organizzazione pro hamas incita a colpire ambasciate e interessi israeliani nel mondo

In Tunisia, un'organizzazione pro Hamas sta intensificando le sue azioni, chiamando i popoli liberi a elevare la loro prontezza e a concentrare gli sforzi nel colpire ambasciate e interessi israeliani nel mondo. Questo appello rappresenta un rischio crescente per la stabilità internazionale e richiede una risposta decisa e coordinata delle comunità globali. La situazione rimane delicata e l’intera comunità internazionale deve rimanere vigile e unita.

La Coordinazione azione congiunta per la Palestina, giĂ segnalata in Tunisia per precedenti attacchi e sabotaggi contro aziende estere e sedi diplomatiche occidentali accusate di sostenere Israele, ha rincarato la dose con un esplicito incitamento alla violenza. L'organizzazione ha "chiesto a tutti i popoli liberi del mondo di innalzare la loro prontezza al piĂą alto livello della storia e di concentrare le loro azioni nel colpire ambasciate, missioni e interessi sionisti ovunque essi esistano". L'organizzazione non governativa tunisina nota per essere promotrice del convoglio "Al Sumud" (Resilienza), ha lanciato un appello per un raduno di protesta di massa oggi pomeriggio, alle ore 19:30.