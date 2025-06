In Trentino il cinema sposa le escursioni

In Trentino, il cinema si fonde con l’avventura: dal 24 giugno al 7 luglio torna «Superpark», un’occasione unica per vivere proiezioni sotto le stelle e passeggiate guidate da registi e compositori di fama. A Madonna di Campiglio, le «Free outdoor weeks» offrono emozioni tra canyoning e pesca sportiva, trasformando il territorio in un palcoscenico di cultura e natura. Scopri come questa regione incantevole unisce arte, scoperta e adrenalina in un’esperienza indimenticabile.

