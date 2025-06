In sella per la sicurezza stradale | un appello per una mobilità più sostenibile in città

In sella per la sicurezza stradale: un appello vibrante per una mobilità più sostenibile e sicura in città. La pedalata di venerdì 13 giugno a Ferrara ha coinvolto cittadini e ciclisti con gilet gialli, attraversando le zone più a rischio incidenti. Un gesto semplice ma potente che invita tutti noi a ripensare il modo di muoverci, proteggendo la vita e il benessere di ogni abitante. Per un futuro più verde e sicuro, unisciti anche tu!

Una nuova pedalata a sostegno della sicurezza ha animato le strade di Ferrara, nel tardo pomeriggio di venerdì 13 giugno. Un corteo di ciclisti, tutti con gilet gialli catarifrangenti e slogan a favore di una mobilità più sostenibile, ha attraversato le vie cittadine più colpite da incidenti.

