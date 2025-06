In segno di lutto e rispetto | FdI annulla Spazio Lavoro per i funerali del carabiniere Carlo Legrottaglie

In un gesto di profondo rispetto e solidarietà, Fratelli d’Italia ha deciso di cancellare la seconda giornata di “Spazio Lavoro” a Lecce, dedicandosi alle esequie del coraggioso Carabiniere Carlo Legrottaglie. La scelta testimonia l’importanza di onorare chi ha dato la vita per la sicurezza della comunità. Un segno di unità e rispetto che supera le differenze politiche, ricordandoci il valore della dedizione e del sacrificio.

Non si terrà la seconda giornata di “Spazio Lavoro”, l’evento promosso dai gruppi di FdI di Camera e Senato a Lecce. È stata annullata «in segno di lutto e rispetto» per la morte del carabiniere Carlo Legrottaglie, ucciso da due malviventi a Francavilla Fontana, nel Brindisino, e «per consentire agli esponenti di Fratelli d’Italia di partecipare alle esequie ». A comunicarlo sono stati i capigruppo di Camera e Senato di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, dopo che ieri una delegazione del partito si era già recata alla camera ardente a Ostuni e altre delegazioni hanno fatto visita ai comandi dei carabinieri in diverse città d’Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - «In segno di lutto e rispetto»: FdI annulla “Spazio Lavoro” per i funerali del carabiniere Carlo Legrottaglie

«In segno di lutto e rispetto»: FdI annulla "Spazio Lavoro" per i funerali del carabiniere Carlo Legrottaglie

