In questa stagione calda è un trionfo di bluse leggere impalpabili e strategiche capaci di valorizzare chi le indossa senza mostrare troppo Per tutte le occasioni

questa stagione calda, le bluse leggere e strategiche sono il tocco magico che tutte desiderano. Perfette per ogni occasione, svelano la giusta eleganza senza esagerare, trasformando anche gli outfit più semplici in veri e propri statement di stile. La moda, infatti, può diventare un alleato prezioso per sentirsi belle e sicure, valorizzando i punti di forza e nascondendo i piccoli difetti. Partendo, ad esempio, dal dilemma su cosa indossare per...

M oda, nemica e amica. È innegabile che alcuni trend si rivelino distanti dalla quotidianità della maggior parte delle donne, perché troppo complicati da adattare alla vita reale o perché pensati e destinati per un fisico da top model. Ciononostante, il fashion può rivelarsi un prezioso alleato, in particolare quando si tratta di valorizzare punti di forza (o celare quelli deboli). Partendo, ad esempio, dal dilemma su cosa indossare per nascondere le braccia grosse. Camicia oversize, cinque outfit per indossarla con stile X In un momento come l’estate, in cui canotte e top dalle spalline sottili la fanno da padrona, non tutte le fashioniste si sentono a proprio agio nel mettere in mostra le braccia. 🔗 Leggi su Iodonna.it