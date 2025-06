In preda alla gelosia prende a martellate il rivale Operaio arrestato per tentato omicidio

Una scena di violenza che ha sconvolto la quiete di una mattina di giugno, quando una lite tra operai è degenerata in un drammatico tentativo di omicidio. Armato di un martello, l'aggressore ha colpito ripetutamente il rivale, scatenando una caccia all'uomo che si è conclusa con il suo arresto. Un episodio che mette in luce quanto le tensioni sul lavoro possano sfociare in tragedia.

Armato di martello ha colpito più volte alla testa un 39enne, poi è fuggito. Ma i carabinieri si sono messi sulle sue tracce e poco dopo lo hanno individuato e arrestato, con l'accusa di tentato omicidio. Lite finisce a martellate I fatti si sono svolti nella mattinata di venerdì 13 giugno, in. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - In preda alla gelosia prende a martellate il rivale. Operaio arrestato per tentato omicidio

In questa notizia si parla di: arrestato - martellate - tentato - omicidio

Roma, lo trova in compagnia della fidanzata e lo prende a martellate in testa: 26enne arrestato - Una scena di violenza estrema scuote le strade di Roma: un giovane di 26 anni, dopo aver scoperto il suo rivale in amore, ha reagito con brutalità lasciando tutti senza parole.

In preda alla gelosia prende a martellate il rivale. Operaio arrestato per tentato omicidio https://ift.tt/9AZsTo8 Vai su X

Operazione della polizia: fermato un 18enne per tentato omicidio Vai su Facebook

In preda alla gelosia prende a martellate il rivale. Operaio arrestato per tentato omicidio; Colpisce la ex con dieci martellate in testa, fermato. Lei lo aveva appena denunciato per stalking; Massacra la ex a martellate in testa: 40enne arrestato per tentato omicidio.

In preda alla gelosia prende a martellate il rivale. Operaio arrestato per tentato omicidio - La vittima, 39 anni, era in compagnia della fidanzata dell'aggressore che è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri ... Da romatoday.it

Roma, colpisce a martellate l'uomo che era con la sua fidanzata - Violenta aggressione all’Aurelio: vittima un 39enne, gravemente ferito alla testa. Scrive rainews.it

Roma, lo trova in compagnia della fidanzata e lo prende a martellate in testa: 26enne arrestato - Al momento dell'aggressione la ragazza e il 39enne si trovavano davanti a un negozio in via dei Monti di Creta ... Si legge su msn.com