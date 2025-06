In partenza per un weekend o una giornata al mare | Pontina tra le strade più trafficate

In partenza per un weekend o una giornata al mare, la Pontina si trasforma in uno dei percorsi più trafficati, secondo le previsioni di Anas. Con l’arrivo della bella stagione e le temperature in aumento, le partenze verso le mete estive si moltiplicano, creando code e attese lungo le strade più battute. Preparatevi a vivere un viaggio intenso, ma con la giusta dose di pazienza potrete godervi al meglio il meritato relax…

C'è anche la Pontina tra le strade più trafficate: questo secondo le previsioni di Anas per il fine settimana. Complici le belle giornate, con l'aumento delle temperature e l'affacciarsi dell'estate si intensificano infatti le partenze nei weekend per le prime vacanze o anche solo per trascorrere.

