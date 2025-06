In onda 2025 | marianna aprile e luca telese discutono del medio oriente il 14 giugno

Il 14 giugno, alle ore 20:30 su La7, torna In Onda, il rinomato talk show di approfondimento politico e sociale. Con Marianna Aprile e Luca Telese al timone, la prima puntata dell’edizione 2025 promette analisi incisive e dibattiti coinvolgenti sul delicato tema del Medio Oriente. Questo ritorno segna l’evoluzione di In Onda: dalla semplice sostituzione a un nuovo capitolo di dialogo e approfondimento che rafforza il suo ruolo nel panorama televisivo italiano.

La prima puntata dell'edizione 2025 di In Onda, il noto talk show di approfondimento politico e sociale, viene trasmessa da La7 sabato 14 giugno alle ore 20:30. Questa nuova stagione segna il ritorno del programma, che si propone come uno dei principali spazi di discussione in access prime time nel panorama televisivo italiano, consolidando la propria presenza nel palinsesto settimanale. l'evoluzione di In Onda: dalla sostituzione a un nuovo format. un importante traguardo per il programma. In Onda, alla sua 23ÂŞ edizione, rappresenta una delle produzioni piĂą longeve e apprezzate di La7. Nato nel 2010, il format ha saputo rinnovarsi nel tempo, mantenendo alta l'attenzione su temi di grande attualitĂ .

