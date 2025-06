In futuro WhatsApp consentirà di scansionare documenti tramite la fotocamera

Immagina di poter convertire documenti cartacei in file digitali semplicemente scattando una foto: questa è la promessa futura di WhatsApp. Con l'ultima versione Beta, gli sviluppatori stanno lavorando per integrare una funzione di scansione documenti tramite fotocamera, rendendo più semplice e immediato condividere informazioni importanti. Presto, il modo di comunicare e gestire i documenti potrebbe cambiare radicalmente—scopriamo insieme cosa ci riserva questa innovazione.

L'ultima versione di WhatsApp Beta nasconde i lavori in corso per la possibilità di scansionare documenti con la fotocamera. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - In futuro, WhatsApp consentirà di scansionare documenti tramite la fotocamera

In questa notizia si parla di: whatsapp - scansionare - documenti - fotocamera

NUOVA MODALITA’ DI NOTIFICA SEND Dal 24 marzo 2025 la piattaforma SEND (Servizio Notifiche Digitali) perfeziona le notifiche con le seguenti modalità: OPZIONE 1 ACCESSO AI DOCUMENTI ON LINE mediante codice QR utilizzabile da fotocamera d Vai su Facebook

Scansione dei documenti: cosa cambia su WhatsApp; In futuro, WhatsApp consentirà di scansionare documenti tramite la fotocamera; Su WhatsApp ora è possibile scansionare e inviare documenti con la fotocamera: ecco come riuscirci.

Scansione dei documenti: cosa cambia su WhatsApp - Si tratta di una funzione che sarà senz'altro molto gradita dagli utenti e guarda in direzione di una sempre maggiore fruibilità dell'app anche per funzioni che apparentemente hanno bisogno di servizi ... Come scrive msn.com

WhatsApp Beta si rinnova: in arrivo su Android la scansione documenti con fotocamera - 29 per Android, WhatsApp introduce una nuova funzione (ancora in sviluppo) che permetterà di scansionare documenti direttamente con la fotocamera, trasformandoli in PDF pro ... Riporta news.fidelityhouse.eu

Su WhatsApp ora è possibile scansionare e inviare documenti con la fotocamera: ecco come riuscirci - Come scansionare e inviare documenti con la fotocamera di WhatsApp Se avete installato l’ultima versione di WhatsApp per iOS e avete ricevuto la funzionalità in questione, ecco come scansionare ... Segnala msn.com