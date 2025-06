In corso nuovi raid israeliani contro l' Iran

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano con nuovi raid israeliani contro obiettivi iraniani. Secondo il portavoce dell’esercito israeliano, il generale di brigata Effie Defrin, Tel Aviv opera con piena libertà nei cieli a ovest di Teheran, segnando un possibile passo verso una escalation che potrebbe ridefinire gli equilibri nella regione. La situazione rimane altamente volatile, e il mondo osserva attentamente sviluppi così delicati.

L'esercito israeliano sta "attualmente" lanciando attacchi contro diversi siti in Iran. Lo dice il portavoce dell'esercito israeliano, il generale di brigata Effie Defrin. Tel Aviv sostiene di muoversi liberamente nei cieli ad ovest di Teheran.

LIVE | Israele: attacchi in corso contro l’Iran, colpiti siti nucleari e militari. Tel Aviv: «Ucciso il capo delle guardie rivoluzionarie». Khamenei: «La risposta sarà severa». L'Idf: l'offensiva durerà giorni - Le tensioni tra Israele e Iran raggiungono livelli critici con attacchi mirati contro siti nucleari e militari, e la tragica uccisione del leader delle Guardie Rivoluzionarie.

L'Idf ha confermato che è in corso il contrattacco di Teheran in risposta ai raid israeliani contro i siti nucleari iraniani. L'esercito israeliano aveva invitato i civili a rifugiarsi nei bunker sotterranei

L'Idf ha confermato che è in corso il contrattacco di Teheran in risposta ai raid israeliani contro i siti nucleari iraniani. L'esercito israeliano aveva invitato i civili a rifugiarsi nei bunker sotterranei

Israele - Iran, le news in diretta. Idf: “Colpiti 40 obiettivi a Teheran, in corso diversi attacchi”; Attacchi da Iran su Israele: esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme; Guerra in Medioriente: Israele attacca l'Iran | Raid su siti nucleari.

Iran, continuano i bombardamenti: decine di morti (anche bambini) in un raid israeliano su Teheran - Intanto le forze armate di Tel Aviv riferiscono di bombardamenti in corso per "colpire obiettivi" e "rimuovere le minacce in Iran" ... Segnala dire.it

Israele, nuovi attacchi in Iran: «Gaza ormai è un fronte secondario» - Morti altri due generali iraniani mentre da oggi la Striscia di Gaza rappresenta ormai un fronte secondario nel conflitto in corso. Si legge su panorama.it

Offensiva di Israele sull’Iran: colpiti siti militari e nucleari. Contrattacco con 150 missili - L'Idf ha completato l'attacco nella notte, colpendo siti nucleari ma non solo. Riporta ilfattoquotidiano.it