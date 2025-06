In Cnada pole position per la Mercedes di Russell Ferrari quinta e ottava

In un emozionante Gran Premio del Canada, George Russell conquista la pole position con un tempo di 1'10"899, aprendo le danze in un contesto mozzafiato. La sfida tra i giganti della Formula 1 si fa sempre più feroce, con Verstappen e Piastri pronti a mettere i bastoni tra le ruote. La Ferrari si presenta in quinta ed ottava posizione, determinata a risalire la classifica e regalare emozioni indimenticabili ai tifosi. La gara promette battaglia fino all’ultimo giro!

AGI - George Russell partirà in pole position nel Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di F1. 1'10"899 il tempo del pilota Mercedes, che precede di 0"160 Max Verstappen (Red Bull) e di 0"221 Oscar Piastri (McLaren). Ferrari quinta con Lewis Hamilton (+0"627) e ottava con Charles Leclerc (+0"783). Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) è quarto; mentre sesto un super Fernando Alonso (Aston Martin). . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - In Cnada pole position per la Mercedes di Russell. Ferrari quinta e ottava

