In centinaia al funerale del Carabiniere Legrottaglie c'è anche Mattarella | Ha dato la vita per il bene

Un momento di grande commozione attraversa l’Italia, testimone della dedizione e del sacrificio dei nostri valorosi servitori. Centinaia di persone si sono stretti nel cordoglio al funerale del Carabiniere Carlo Legrottaglie, un eroe che ha dato la vita per proteggere la comunità, con la presenza prestigiosa di Mattarella e Crosetto. Un tributo che ricorderemo come esempio di coraggio e altruismo, anche nelle ore più buie. Continua a leggere.

Centinaia di persone hanno preso parte al funerale del 59enne Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso a Francavilla Fontana in uno scontro armato con due rapinatori. Presenti anche il Presidente della Repubblica Mattarella e il Ministro della Difesa Crosetto. L'arcivescovo Gian Franco Saba: "Ha offerto la vita adempiendo al proprio dovere con generosità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un carabiniere è stato ucciso, oggi 12 giugno intorno alle 7, a Francavilla Fontana, nel Brindisino, durante un inseguimento, poco lontano dal centro intermodale della città, in contrada Rosea. Carlo Legrottaglie, brigadiere di 60 anni, era in servizio al nucleo r

