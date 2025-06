In Canada Russell brucia Verstappen ed è pole! Delusione Ferrari | 5° Hamilton 8° Leclerc

In Canada, la scena della Formula 1 si infiamma con un sorprendente sorpasso di Russell su Verstappen e la delusione Ferrari, mentre Hamilton conquista il podio e Leclerc si ferma lontano dalle aspettative. Un finale mozzafiato, dove Norris si piazza solo settimo e Charles viene frenato da Hadjar nel giro decisivo, regalando emozioni e colpi di scena che lasciano gli appassionati senza fiato.

Impresa del britannico che supera Max al fotofinish: terza piazza per Piastri, Antonelli quarto. Norris solo settimo. Charles frenato da Hadjar nel giro decisivo.

