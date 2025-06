In Canada pole position per la Mercedes di Russell Ferrari quinta e ottava

Il Gran Premio del Canada si apre con un emozionante colpo di scena: George Russell conquista la pole position, regalando un’anticipazione di fuoco per la gara. La Ferrari si piazza in quinta e ottava posizione, lontana dai primi, ma pronta a sorprendere. Con le qualifiche che promettono spettacolo e suspense, i tifosi sono già in fermento: chi trionferà sotto il cielo di Montreal? La corsa è appena iniziata, e tutto può succedere.

AGI - George Russell partirà in pole position nel Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di F1. 1'10"899 il tempo del pilota Mercedes, che precede di 0"160 Max Verstappen (Red Bull) e di 0"221 Oscar Piastri (McLaren). Ferrari quinta con Lewis Hamilton (+0"627) e ottava con Charles Leclerc (+0"783). Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) è quarto; mentre sesto un super Fernando Alonso (Aston Martin). . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - In Canada pole position per la Mercedes di Russell. Ferrari quinta e ottava

