In Campania stretta sui certificati medici dei docenti per la Maturità | Rischio sanzioni

In Campania, la stretta sui certificati medici dei docenti durante l'esame di maturità sta alzando l'attenzione: il rischio sanzioni aumenta a causa di un ricorso eccessivo a giustificazioni mediche. La questione solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla gestione delle assenze in un momento cruciale per gli studenti. Continua a leggere per scoprire quali misure sono state adottate e come si sta affrontando questa delicata situazione.

Rischio sanzioni per i docenti in malattia a causa "dello smodato ricorso a giustificazioni di tipo medicosanitario" degli ultimi anni durante la Maturità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

