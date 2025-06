In autostrada va a fuoco bus con 28 passeggeri | il gesto dell' autista è risolutivo

In un tragico episodio sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, un autobus di una compagnia privata ha preso fuoco con 28 passeggeri a bordo, poco prima di entrare in una galleria a Monteforte Irpino. La prontezza e il gesto risolutivo dell’autista, che ha lanciato immediatamente l’allarme, hanno evitato conseguenze drammatiche. Un esempio di coraggio e tempestività che ha fatto la differenza, dimostrando quanto sia fondamentale la presenza di spirito in situazioni di emergenza.

Molta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza per i 28 passeggeri a bordo di un bus, di proprietà di una agenzia privata di viaggi, che ha preso fuoco poco prima di imboccare la galleria di Monteforte Irpino dell'A16 Napoli-Canosa. Grazie alla tempestività dell'autista nel lanciare l'allarme.

