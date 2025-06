In auto oltre un chilo di cocaina a casa quasi 22 mila euro in contanti | due arresti

due arresti per traffico di droga, dopo aver nascosto oltre un chilo di cocaina sotto il sedile dell'auto e trasportato quasi 22 mila euro in contanti. Un blitz che mette in luce l'intensificarsi delle attivitĂ illecite nelle strade di Parma, con due uomini di diversa esperienza alle spalle che ora si trovano a dover rispondere di gravi accuse. La lotta al traffico di droga continua: la legalitĂ deve prevalere.

Nell'auto, nascosta sotto al sedile del passeggero, avevano una grossa busta con oltre un chilo di cocaina, molto probabilmente destinata al mercato dello spaccio di droga di Parma. Due cittadini stranieri, uno di 46 anni e l'altro di 19 - il primo con precedenti, il secondo incensurato - sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - In auto oltre un chilo di cocaina, a casa quasi 22 mila euro in contanti: due arresti

In questa notizia si parla di: auto - oltre - chilo - cocaina

Una fuga da film, inseguimento per oltre 20 chilometri: arrestato, l’auto era piena di droga - Un inseguimento mozzafiato, degno di un film d'azione, ha animato le strade di Pontedera. Un uomo a tutta velocità , con oltre 20 chilometri di fuga e droga a bordo, ha dimostrato quanto sia crescente il traffico di sostanze stupefacenti anche in provincia.

Besenello, sequestrato oltre un chilo di cocaina: la droga scoperta grazie al cane Aaron Vai su X

E’ stata condannata una coppia di giovani latianesi sorpresi in auto con un chilo di cocaina. E intanto un’altra coppia di corrieri è stata arrestata a Fasano Vai su Facebook

In auto oltre un chilo di cocaina, a casa quasi 22 mila euro in contanti: due arresti; Avevano oltre un chilo di cocaina in auto, due arresti a Parma; Fermato sulla statale con un chilo di cocaina in auto: giudizio immediato.

Avevano oltre un chilo di cocaina in auto, due arresti a Parma - Avevano più di un chilo di cocaina nascosta sotto il sedile dell'auto, altra droga a casa e 20. Si legge su ansa.it

Chili di cocaina nascosta sotto i sedili dell’auto: come è stata scoperta la droga dai finanzieri - Perugia, 10 giugno 2025 – Maxi operazione antidroga da parte della guardia di finanza di Perugia che ha sequestrato circa 25 chili di cocaina. Come scrive lanazione.it

Duro colpo al traffico di cocaina a Parma: sequestrati oltre un chilo di droga e 21.700 euro. Un 46enne in carcere e un 19enne ai domiciliari - Operazione lampo dei carabinieri della sezione radiomobile che ha permesso di smantellare un canale di spaccio attivo nella periferia cittadina: fermati un 46enne e un 19enne, entrambi di origine stra ... Secondo gazzettadiparma.it