In arrivo a Marina di Carrara 70 migranti a bordo della Ocean Viking

L’arrivo della Ocean Viking a Marina di Carrara segna un importante momento di solidarietà e accoglienza. A bordo, 70 persone soccorse nelle acque del Mediterraneo meridionale si preparano ad affrontare un nuovo inizio. Mentre la nave si avvicina al porto, la comunità si mobilita per offrire loro il primo supporto e speranza. È un gesto che testimonia il cuore pulsante dell’umanità e la volontà di costruire ponti di solidarietà.

CARRARA – È previsto per le 9 di lunedì (16 giugno) alla banchina Taliercio del porto di Marina di Carrara l’arrivo della nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranée. L’imbarcazione sta facendo rotta verso lo scalo apuano con a bordo 70 persone soccorse nelle acque del Mediterraneo meridionale. Dalla banchina i migranti saranno poi accompagnati al padiglione B del vicino complesso fieristico di Imm-Carrarafiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento. Dopo essere stati visitati e rifocillati tutti i migranti partiranno poi per strutture di accoglienza. Per la Ocean Viking sarà questa la terza volta a Carrara in poco più di tre mesi, la sesta in totale a partire dal gennaio 2023. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

