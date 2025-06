In arrivo 23milioni di euro per la completa ristrutturazione dell' ospedale

In arrivo 23 milioni di euro per la completa ristrutturazione dell'ospedale di Piove di Sacco, una notizia che segna un passo importante per la sanità padovana. Il cronoprogramma dei lavori, inseriti nel piano straordinario della Regione del Veneto, è stato rispettato, e l’apertura del bando di gara in Gazzetta Europea il 13 giugno promette un futuro più sicuro e all’avanguardia per i cittadini. La ristrutturazione avrà un impatto significativo sulla qualità dei servizi sanitari locali, migliorando la vita di tutti.

Notizie importanti arrivano sul fronte della sanità padovana. Cronoprogramma perfettamente rispettato per i lavori all'ospedale di Piove di Sacco inseriti nel programma straordinario di investimenti della Regione del Veneto. Ieri 13 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Europea il bando di gara.

