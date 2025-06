In America gli isolazionisti restano scornati da Trump

In un panorama politico spesso diviso, Trump si riafferma come protagonista deciso, insistendo sulla via diplomatica per la questione nucleare iraniana. La sua posizione, ancora una volta, sfida le tensioni e mette in discussione le strategie isolazioniste negli Stati Uniti, evidenziando come il dibattito tra diplomazia e hard power sia piĂą acceso che mai. Ma quali saranno le ripercussioni di questa presa di posizione? Scopriamolo insieme.

"Rimaniamo impegnati per una risoluzione diplomatica della questione nucleare iraniana!", ha postato Donald Trump su Truth Social poco prima che cominciasse l'oper.

