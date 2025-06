IMU ultima chiamata per l’acconto 2025 | scadenza lunedì 16 giugno

Se sei proprietario di immobili, non perdere l’ultima chiamata per l’acconto IMU 2025: entro lunedì 16 giugno devi versare la prima rata. Con attese di entrate per 5 miliardi e un maxi-ingorgo fiscale in vista, è il momento di agire senza ritardi. Ricorda, questa scadenza riguarda tutte le seconde case e pertinenze, a meno che non siano classificate come abitazioni principali.

Entro lunedì 16 giugno, i contribuenti dovranno versare la prima rata dell'Imposta municipale propria relativa a tutti gli immobili, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, a meno che non siano classificate come categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso, ville e castelli). L'acconto riguarda anche aree edificabili e terreni agricoli. Il saldo finale andrà versato entro il 16 dicembre, ma è comunque possibile pagare l'imposta in un'unica soluzione entro lunedì 16 giugno.

