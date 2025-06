Imputato di violazione della sorveglianza speciale | 59enne assolto in Appello

In un caso che ha attirato l’attenzione della cronaca locale, la Corte d’Appello di Napoli ha recentemente assolto P.M., un uomo di 59 anni di San Giorgio del Sannio, imputato di violazione della sorveglianza speciale. Dopo aver ascoltato le argomentazioni dell’avvocato Vittorio Fucci, la giudice ha riconosciuto l’innocenza dell’imputato, dimostrando come la giustizia possa fare luce anche nei casi più complessi. La vicenda si conclude con una sentenza che ribalta ogni aspettativa, riaffermando il principio di presunzione di innocenza.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Corte D’Appello di Napoli, accogliendo le tesi dell’avvocato Vittorio Fucci, ha assolto P.M. 59 anni di San Giorgio del Sannio, con numerosi precedenti penali, imputato di violazione della sorveglianza speciale. In particolare a P. M. era aplllicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in San Giorgio del Sannio e tra le previsioni della misura vi era quella di “non possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni ecc. per tutta la durata della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Imputato di violazione della sorveglianza speciale: 59enne assolto in Appello

