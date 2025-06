Impianti sportivi occasione persa C’erano 500mila euro di contributi

Un'occasione da non perdere quella di Terre del Reno, che con 500.000 euro di contributi poteva rivoluzionare gli impianti sportivi locali. Purtroppo, secondo Francesco Margutti, capogruppo di Futuro Comune, la colpa ricade nella gestione della giunta e del sindaco, che hanno lasciato sfuggire questa preziosa opportunità . Una perdita che rischia di pesare sul benessere e sulla crescita della comunità . È ora di chiedersi come recuperare il tempo e le risorse perdute.

Impianti sportivi di Terre del Reno, abbiamo perso 500.000 euro per colpa di sindaco e giunta. A dirlo è Francesco Margutti, capogruppo di opposizione di Futuro Comune. "Lunedi è arrivata la conferma che il nostro Comune si è lasciato scappare un’altra gigantesca opportunitĂ , dopo il contributo del Bosco Panfilia per avere un contributo regionale a fondo perduto da 500.000 euro per sistemare i nostri impianti sportivi – dice l’esponente dell’opposizione –. Il 31 dicembre 2024 scadeva il termine per presentare le domande al bando regionale finalizzato alla modernizzazione degli impianti sportivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Š Ilrestodelcarlino.it - "Impianti sportivi, occasione persa. C’erano 500mila euro di contributi"

In questa notizia si parla di: impianti - sportivi - euro - occasione

San Giuliano Terme investe negli impianti sportivi: pronti 650mila euro per la riqualificazione del 'Giovanni Bui' - San Giuliano Terme si prepara a rinnovare il suo patrimonio sportivo, investendo 650mila euro nella riqualificazione dell'impianto multidisciplinare 'Giovanni Bui'.

? Il tuo Comune ha un impianto sportivo da riqualificare? Regione Lombardia finanzia interventi su impianti sportivi pubblici con contributi a fondo perduto fino a 700.000 euro! Un’occasione concreta per migliorare la qualità e la sicurezza delle strutture, valo Vai su Facebook

Sedilo, via libera al mutuo di 345 mila euro per gli impianti sportivi Vai su X

Impianti sportivi, occasione persa. C’erano 500mila euro di contributi; Montecassiano, al via lavori per 950mila euro agli impianti sportivi di San Liberato; Nuove palestre e centri sportivi nel Ravennate: la Regione finanzia progetti per quasi 2 milioni di euro.

Impianti sportivi: in arrivo 1,6 milioni per riqualificare in cinque Comuni - Centri sportivi, palazzetti, campi da gioco: la Regione finanzia con 20 milioni di euro 49 nuovi progetti per riqualificarli. Da piacenzasera.it

Centri sportivi: dalla Regione oltre 20 milioni per 49 progetti di riqualificazione - In arrivo oltre 20 milioni di euro per 49 progetti di riqualificazione e ampliamento degli impianti sportivi in Emilia- Riporta chiamamicitta.it

Impianti sportivi, via i concessionari morosi: subentra l'Asilo Savoia - In quell’occasione l’amministrazione aveva parlato di un “danno da 20 milioni di euro”. Lo riporta romatoday.it