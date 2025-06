Immobile può tornare in Italia | Fiorentina o Milan

La Fiorentina sfida il Bologna per Edin Dzeko. I viola sono alla ricerca di un vice Moise Kean sul mercato e provano a riportare in Italia un. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Bologna sconfitto dalla Fiorentina ma già trionfante in Coppa Italia - Il Bologna, sconfitto dalla Fiorentina ma già vittorioso in Coppa Italia, vive l'inebriante dualismo di emozioni contrastanti.

Lazio, il Sarri-bis si può fare: ecco a quali condizioni Il ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio è possibile. C'è stato un contatto diretto tra Lotito e il tecnico toscano: il presidente in persona sta provando a convincerlo a tornare a Formello.

Immobile può tornare in Italia: Fiorentina e Milan su di lui - Per i viola la concorrenza rossonera sull'ex laziale, ora al Besiktas, ma Commisso punta anche Dzeko, Ioannidis e Cristian Shpendi: tutti i dettagli ... Si legge su corrieredellosport.it

