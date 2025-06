Immobile clamoroso ritorno in Serie A | l’ex obiettivo Inter accostato a queste due big

Ciro Immobile, protagonista indiscusso del calcio italiano, potrebbe presto riabbracciare la Serie A, in un ritorno che fa sognare i tifosi di Fiorentina e Milan. Con il suo talento e la sua esperienza internazionale, si prospetta una sfida di mercato tra le due big per assicurarsi le sue qualità . La sua firma potrebbe segnare una svolta decisiva...

Immobile, ipotesi di un clamoroso ritorno in Serie A per il bomber, l’ex obiettivo Inter ora è accostato a queste due big. Ciro Immobile, l’attaccante campano noto per la sua prolificità , potrebbe presto tornare a giocare in Italia. La sua firma è infatti al centro di una gara di mercato tra Fiorentina e Milan, entrambe interessate a riportarlo in Serie A dopo diverse stagioni all’estero. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il futuro di Immobile appare incerto, ma il richiamo del campionato italiano, dove ha già brillato, resta forte. La concorrenza, però, si annuncia serrata: anche il Milan ha mostrato un interesse concreto per il bomber, considerandolo un potenziale rinforzo chiave per il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Immobile, clamoroso ritorno in Serie A: l’ex obiettivo Inter accostato a queste due bigÂ

In questa notizia si parla di: immobile - clamoroso - ritorno - serie

THEO HERNANDEZ VICINO AL CLAMOROSO ADDIO DAL MILAN Ultim'ora incredibile lanciata da Gianluca Di Marzio, con Milan ed Al-Hilal che avrebbero un accordo di massima per Theo Hernandez Alla società rossonera andrebbero circa 35 milio Vai su Facebook

Corriere dello Sport - Immobile torna in Italia? L'attaccante del Besiktas nel mirino di Milan e Fiorentina; Inter su Immobile, clamoroso intreccio di calciomercato: spunta la data per il colpo; Immobile torna in Serie A? Occhio all'interesse dell'Inter: le ultime.

Mercato Milan, Tare e Allegri meditano su un clamoroso ritorno in Serie A - Mercato Milan, Massimiliano Allegri pensa a Ciro Immobile come opportunità per l’attacco della prossima stagione: i dettagli Ciro Immobile, il prolifico attaccante campano, potrebbe essere sulla via d ... Da milannews24.com

Immobile di nuovo in Serie A? Ecco le squadre interessate - com Il calciomercato non è ancora ufficialmente partito ma le società si stanno già muovendo così da programmare, nel migliore dei ... Si legge su calcioinpillole.com

Lazio, l’ex Immobile può tornare in Serie A: le squadre interessate - L'ex centravanti e goleador della Lazio Ciro Immobile potrebbe fare il suo ritorno in Serie A durante la prossima sessione di mercato estiva ... Da msn.com