Imminente l' apertura della nuova Casa della scherma tutte le modifiche alla viabilità e alla sosta nella zona

sicurezza e il comfort di tutti gli utenti, garantendo un accesso più agevole e una migliore fruibilità della zona. Con queste novità, Jesi si prepara a vivere un momento di grande orgoglio sportivo, rafforzando il legame tra comunità e passione per la scherma. La nuova casa della scherma rappresenta un passo importante verso un futuro ricco di successi e inclusione.

JESI – In previsione dell'apertura ufficiale del nuovo Palazzetto della Scherma, prevista per il 25 giugno prossimo, l'Amministrazione Comunale di Jesi ha attuato importanti modifiche alla viabilità e alla sosta in via delle Nazioni. Questi interventi sono stati pensati per accrescere la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Imminente l'apertura della nuova Casa della scherma, tutte le modifiche alla viabilità e alla sosta nella zona

In questa notizia si parla di: apertura - scherma - modifiche - viabilità

PIANO SQUARE DIVIETI IN PIAZZA SAN VITTORE 24 MAGGIO 2025 In occasione della manifestazione Piano Square, sono previste modifiche alla viabilità in piazza San Vittore sabato 24 maggio 2025 ?Dalle ore 9.00 alle ore 19.30 Istituzione del DIVIET Vai su Facebook

Imminente l'apertura della nuova Casa della scherma, tutte le modifiche alla viabilità e alla sosta nella zona; Jesi / Nuova Casa della Scherma, il 25 giugno l'inaugurazione; Metrobus e lavori in corso: modifiche alla viabilità tra via Chiusi e via Settevalli.