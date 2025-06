Immigrazione Trump ferma le deportazioni per i lavoratori agricoli degli alberghi e dei ristoranti

Una svolta inattesa scuote le politiche di immigrazione negli Stati Uniti: l’amministrazione Trump ordina la sospensione delle deportazioni nel settore agricolo, alberghiero e della ristorazione. Questa decisione potrebbe segnare un cambio di rotta importante, influenzando migliaia di lavoratori e il tessuto economico di questi settori vitali. Ma quali sono le implicazioni a lungo termine di questa pausa? Scopriamolo insieme.

L’amministrazione Trump ordina ai funzionari del dipartimento immigrazione di sospendere i raid nei settori agricolo, alberghiero e dei ristoranti. Lo scrive il New York Times citando un’email interna e tre funzionari a conoscenza delle linee guida. «A partire da oggi, si prega di sospendere tutte le indaginioperazioni di controllo sui luoghi di lavoro in agricoltura (inclusi acquacoltura e impianti di confezionamento della carne), ristoranti e hotel in attività», ha scritto Tatum King, un alto funzionario dell’ Immigration and Customs Enforcement, nelle linee guida ai leader regionali del dipartimento, ha aggiunto il Times. 🔗 Leggi su Open.online