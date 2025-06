Il Wolverhampton vuole anche prendere Fer López

Il Wolverhampton si prepara a fare un colpo di mercato importante, puntando su Fer López. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, un accordo tra i Wolves e Jorge Mendes potrebbe portare il giovane talento a vestire la maglia dei lupi nelle prossime stagioni. La trattativa si sta svelando come una delle più interessanti del mercato estivo, lasciando i tifosi ansiosi di scoprire se il Celta accetterà l'offerta e sfrutterà al massimo questa opportunità.

2025-06-14 15:38:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: Fabrizio Romano ha riferito sabato un accordo tra Wolverhampton e Jorge Mendes in modo che Fer López suona le prossime stagioni nei lupi. Celta si riferisce alla clausola, la cui quantità non è stata ufficialmente segnalata. Ora Resta da sapere se Celta va dalla lanterna per ottenere il massimo trasferimento possibile o rifiuta di negoziare Per un importo inferiore al contrassegnato per la risoluzione del contratto. È interessante notare che Fer López trascorre questi giorni di vacanza in Grecia con Larsen, che la scorsa estate ha deciso la stessa destinazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com