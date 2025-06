Il vostro dolore è il nostro dolore | il cordoglio della Regione Abruzzo per Legrottaglie il brigadiere ucciso nel Brindisino

In un gesto di sincero cordoglio e rispetto, la regione Abruzzo si unisce al dolore per la perdita del brigadiere Legrottaglie, tragicamente ucciso nel brindisino. Non si tratta solo di una visita istituzionale, ma di un atto di vicinanza alla famiglia e all’Arma dei Carabinieri, con l’auspicio che il suo sacrificio non venga dimenticato e possa spronare a una maggiore coesione e impegno nella lotta alla criminalità .

Non una semplice visita istituzionale, ma la volontà di esprimere vicinanza alla famiglia e a tutta l'arma dei carabinieri. Con rispetto, silenzio e profonda commozione, come lui stesso sottolinea, il consigliere regionale Francesco Prospero, presidente dell'Osservatorio regionale della legalità.

