Il video e le foto delle condizioni disumane in cui vivono i lavoratori vittime di caporalato nel Mantovano

Le immagini sconvolgenti e le testimonianze dei lavoratori vittime di caporalato nel Mantovano ci pongono di fronte a una realtà drammatica troppo spesso nascosta. I controlli dei Carabinieri hanno portato alla luce 11 aziende agricole irregolari, con condizioni di vita disumane e sfruttamento diffuso. È ora di agire, sensibilizzare e chiedere un cambiamento concreto per proteggere i più vulnerabili. Continua a leggere…

I Carabinieri di Mantova hanno effettuato un'attività di contrasto al lavoro in nero in 14 aziende agricole. Di queste, 11 sono risultate irregolari e in 2 sono state riscontrate forme di caporalato ai danni di decine di lavoratori costretti a vivere una situazione di degrado e sfruttamento lavorativo tra "muffa, zecche e completa assenza di servizi igienici". 🔗 Leggi su Fanpage.it