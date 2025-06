Il vaiolo delle scimmie minaccia l’Italia casi in Albania L’Oms | Continua l’emergenza internazionale

Il vaiolo delle scimmie continua a diffondersi a livello globale, con oltre 37.000 casi segnalati dall'inizio del 2024, coinvolgendo 25 Paesi e causando anche decine di vittime. L’allarme internazionale è alto, e l’Italia non è immune a questa minaccia emergente. La diffusione di questa malattia richiede attenzione e azioni immediate per tutelare la nostra salute pubblica e prevenire un’ulteriore escalation.

Dall’inizio del 2024, sono stati segnalati all’Oms oltre 37mila casi confermati di vaiolo delle scimmie (mpox o monkeypox) da 25 Paesi, inclusi 125 decessi. Sette Paesi hanno segnalato focolai per la prima volta: Albania, Etiopia, Malawi, Macedonia del Nord, Sudan del Sud, Repubblica Unita di Tanzania e Togo. Il vaiolo resta quindi un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale (Pheic). (CANVA FOTO) – Notizie.com La conferma è giunta direttamente dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale alla sanitĂ Tedros Adhanom Ghebreyesus. 🔗 Leggi su Notizie.com Š Notizie.com - Il vaiolo delle scimmie minaccia l’Italia, casi in Albania. L’Oms: “Continua l’emergenza internazionale”

