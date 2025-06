Il Tottenham non ha intenzione di vendere Cristian Romero quest’estate

Il Tottenham Hotspur fa muro: Cristian Romero rimarrà in squadra anche quest’estate. Nonostante le voci di mercato e l’interesse dell’Atletico Madrid, i Spurs vogliono blindare il difensore argentino di 27 anni, affidandogli un ruolo chiave nella prossima stagione. La volontà del club è chiara: Romero resta al suo posto, consolidando il reparto difensivo. Un segnale forte a tutte le pretendenti: il Tottenham non si svende.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il difensore del Tottenham Hotspur Cristian Romero è stato collegato a un allontanamento dal club nelle ultime settimane. L’Atletico Madrid è entusiasta di firmare il difensore centrale di 27 anni, ma il Tottenham non ha in programma di lasciarlo andare avanti. Secondo Fabrizio Romano, vogliono mantenere il giocatore del club almeno per la prossima stagione. Ha detto su GMS: “La situazione tranquilla ora, penso che Spurs farà davvero del loro meglio per tenerlo almeno per questa stagione”. Gli Spurs possono convincerlo a restare?. Resta da vedere se possono convincerlo a rimanere. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

