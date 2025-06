Il tenore iraniano della Scala | Attacco di Israele unica soluzione per la liberazione

Il tenore iraniano Ramtin Ghazavi, testimone della guerra e delle sue cicatrici, considera l'attacco di Israele all'Iran come l’unica via per liberarsi dal regime. Dopo aver vissuto in prima persona il terrore delle bombe e i rifugi, la sua voce si fa portavoce di una verità scomoda e urgente. Con tanto malincuore e determinazione, Ghazavi afferma che solo attraverso azioni decise si potrà cambiare il destino di questa regione complessa e infuocata.

L'attacco di Israele all'Iran "è l'unica soluzione per liberarci dal regime". A dirlo, mentre è guerra aperta tra i due Stati, è Ramtin Ghazavi, il più famoso tenore iraniano che ha vissuto la guerra contro l'Iraq e provato sulla sua pelle che cosa voglia dire vivere sotto le bombe e dentro ai rifugi. In una lunga intervista concessa all'Ansa, che è partita dall'escalation del conflitto in Medio Oriente, Ghazavi "con tanto malincuore e con tanto dolore" ha spiegato che la strada scelta dallo Stato ebraico è l'unica percorribile. Il tenore, unico cantante lirico iraniano ad aver mai cantato alla Scala di Milano, ha detto che si augura che Benjamin Netanyahu faccia cadere "la testa del serpente". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il tenore iraniano della Scala: "Attacco di Israele unica soluzione per la liberazione"

