Il taglio dell’Irpef è nel programma Osnato pontiere tra alleati

Il taglio dell’Irpef ai ceti medi, auspicato dalla premier Giorgia Meloni e condiviso da Fratelli d’Italia e Forza Italia, si configura come una mossa strategica per rafforzare il sostegno alle famiglie e all’economia. Mentre Lega e Giancarlo Giorgetti puntano alla rottamazione delle cartelle, la sfida tra queste visioni si fa sempre più accesa. Chi avrà la meglio? La risposta determinerà il volto fiscale del nostro Paese nei prossimi anni.

Onorevole Marco Osnato, responsabile economico di Fratelli d'Italia, nelle ultime ore la premier Giorgia Meloni ha ribadito l'intenzione di tagliare l'Irpef ai ceti medi che piace anche a Forza Italia. La Lega e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti prediligono la rottamazione delle cartelle. Chi vincerà? "Il taglio dell'Irpef per i ceti medi rappresenta il naturale e coerente proseguimento dell'azione che il governo ha intrapreso sin dalla prima Finanziaria per restituire potere di acquisto e serenità alle famiglie rispetto al caro vita. Dopo il taglio del cuneo fiscale e la riunificazione dell'aliquota del 23% fino a 28 mila euro, la riduzione dal 35 al 33% dell'aliquota per i redditi fino a 50 o 60 mila euro rappresenta il terzo passo per intervenire a favore dei cosiddetti ceti medi".

