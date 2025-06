Il sogno di Floribert Bwana Chui | Mettere alla stessa tavola i popoli del mondo

Il sogno di Floribert Bwana Chui era semplice ma potente: mettere alla stessa tavola i popoli del mondo, promuovendo pace e solidarietà. A Firenze, il 14 giugno 2025, si ricorda il suo coraggio nel rifiutare la corruzione e restare fedele ai valori di Gesù. La sua storia ci invita a riflettere sul valore della coerenza e del sacrificio, perché un mondo migliore nasce anche dalla giusta scelta di chi si oppone all'ingiustizia.

Firenze, 14 giugno 2025 - Mantenere il cuore pulito, non tradire i poveri, restare fedele a Gesù. Meglio morire piuttosto che accettare i soldi della corruzione, per far passare partite avariate di cibo. No, non per un giovane di Sant'Egidio che crede al Vangelo e sogna, come ricordano i suoi amici, di “mettere alla stessa tavola i popoli del mondo”. E questo giovane, funzionario della dogana in Congo, alla frontiera col Ruanda, è stato ucciso nel 2007 a 26 anni per il rifiuto di fare male e di prendere soldi in cambio. Si chiamava Floribert Bwana Chui, era nato il 13 giugno 1981 a Goma. Si era fatto vicino con Sant'Egidio ai Maibobo, espressione swahili per indicare i “bambini di strada”, spesso senza nessuno, senza scuola, senza affetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it