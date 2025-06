Il sindaco Masci sui rinforzi estivi per le forze dell' ordine | Raccolto il nostro appello Pescara cresce enormemente

Il sindaco Masci esprime soddisfazione per il potenziamento delle forze dell’ordine a Pescara, un segnale di attenzione e impegno concreto per la sicurezza della città. La crescita di personale annunciata dal prefetto rappresenta una risposta alle esigenze di una comunità in continua espansione, dimostrando come collaborazione e azioni condivise possano fare la differenza. Con questi rinforzi, Pescara si avvia a un futuro più sicuro e sereno, rafforzando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

“Il potenziamento di personale annunciato dal prefetto è importante perché Pescara cresce enormemente. Il nostro appello è stato raccolto e si è concretizzato: il prefetto ha puntato al risultato e lo ha ottenuto”. Con queste parole il sindaco Carlo Masci commenta la notizia dei 27 “rinforzi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Il sindaco Masci sui "rinforzi estivi" per le forze dell'ordine: "Raccolto il nostro appello, Pescara cresce enormemente"

