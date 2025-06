Il salvataggio di un cane durante l'attacco iraniano a Tel Aviv | le guerre coinvolgono sempre anche gli animali

In un mondo segnato dai conflitti, le immagini di un cane salvato tra le macerie di Tel Aviv ci ricordano che la guerra colpisce anche i più deboli. Questo episodio toccante ci invita a riflettere sulla vulnerabilità di tutti gli esseri viventi coinvolti nei tragici episodi di violenza. Continua a leggere per scoprire come un gesto di speranza può emergere anche nelle circostanze più sconvolgenti.

Le immagini di un cane che viene recuperato tra le macerie di un edificio nella periferia di Tel Aviv dopo la risposta iraniana all'attacco di Israele sono diventate virali sui social e ci mostrano quanto la guerra non risparmi nessun essere vivente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

