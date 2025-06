Il Roma Pride grida forte il diritto alla libertà E lungo le strade spiccano i colori della bandiera palestinese

Il Roma Pride esplode di passione, rivendicando il diritto alla libertà e all’amore in ogni sua forma. Le strade si colorano con le sfumature della bandiera palestinese, simbolo di solidarietà e rispetto universale. La grande marcia arcobaleno unisce diverse voci in un unico grido di inclusione e giustizia. Arcigay interrompe la musica per cinque minuti, un gesto potente di sostegno alla Palestina, ricordandoci che i diritti sono una battaglia globale da vincere insieme.

La grande marcia arcobaleno ha invaso le strade della capitale per i diritti di tutte e tutti. Arcigay ferma la musica per cinque minuti in solidarietà con la Palestina.

