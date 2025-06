Il Roma Pride diventa onda per Gaza Tra i carri le sagome di Trump Musk JK Rowling e Netanyahu a testa in giù – Foto e video

Roma Pride conquista le strade della capitale, trasformandosi in un'onda arcobaleno di coraggio e solidarietà. Con oltre 40 carri e migliaia di partecipanti, la marcia dell’orgoglio LGBTQ+ si snoda sotto il motto «Noi Fuorilegge», coinvolgendo cittadini e celebrità tra enormi sagome di Trump, Musk, Rowling e Netanyahu. Un’esplosione di colore e di messaggi forti che, tra musica e emozioni, si prepara a lasciare un segno indelebile nella storia della città.

Ha invaso le strade di Roma l’ onda arcobaleno che ha dato vita alla 31esima edizione del Roma Pride, la marcia dell’orgoglio e dei diritti della comunità Lgbtq+. È partito alle 14.30 da piazza della Repubblica il corteo che, snodandosi per le vie della città sotto lo slogan «Noi Fuorilegge», terminerà poi a Caracalla. Oltre 40 carri, migliaia di persone ( «siamo un milione» sostengono fieri gli organizzatori quando il corteo è arrivato all’altezza del Colosseo), cartelli, musica e colori. E poi le bandiere: oltre a quelle arcobaleno, tantissime quest’anno anche quelle della Palestina. La solidarietà con Gaza. 🔗 Leggi su Open.online

