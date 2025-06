Il ritorno del ’maestro’ Yo-Yo Ma illumina il Maggio

Il ritorno del maestro Yo Yo Ma a Firenze dopo 17 anni illumina il maggio con la sua straordinaria presenza. Annunciato solo poche settimane fa e già inserito nell’87° Festival del Maggio Musicale Fiorentino, il celebre violoncellista promette un concerto indimenticabile che unisce storie e emozioni. Questa collaborazione tra il Teatro e gli Amici della Musica di Firenze si conferma come un’occasione unica per vivere la musica in tutta la sua magia.

Mancava da ben 17 anni. Il suo ritorno a Firenze è stato reso noto solo poche settimane fa ed inserito subito nel cartellone dell'87° Festival del Maggio Musicale Fiorentino. Il grande violoncellista Yo Yo Ma, uno dei miti della musica del nostro tempo, sale questo pomeriggio alle 18 sul palcoscenico della Sala Mehta per sancire una collaborazione, quella tra il Teatro e gli Amici della Musica di Firenze, che negli anni si è fatta sempre più feconda e tenace. L'atteso recital si è concretizzato anche grazie alla lunga amicizia che lega il musicista a Stefano Passigli, che degli Amici della Musica è il presidente.

