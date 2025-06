Il regime mutilato i rischi per Khamenei l' ipotesi colpo di Stato | gli scenari possibili |È la fine del piano atomico dell' Iran?

Nel secondo giorno di guerra tra Israele e l'Iran, il regime islamico appare profondamente indebolito. I raid israeliani hanno colpito duramente le √©lite strategiche, lasciando il sistema mutilato e creando un clima di incertezza sui rischi per Khamenei. L‚Äôipotesi di un colpo di stato si fa sempre pi√Ļ concreta, mentre si delineano scenari complessi che potrebbero segnare la fine del piano nucleare iraniano. La situazione resta in bilico, tra tensioni crescenti e possibili svolte decisive.

Nel secondo giorno di guerra tra Israele e la Repubblica islamica, il regime è mutilato. I raid israeliani hanno ucciso una ventina di uomini a capo degli apparati strategici del Paese.

Il regime mutilato, i rischi per Khamenei «primo obiettivo di Netanyahu», l'ipotesi colpo di Stato: gli scenari possibili - I raid israeliani hanno ucciso una ventina di uomini a capo degli apparati strategici del Paese

Khamenei nell'angolo rischia di perdere tutto: "Difenderemo il popolo" - La Guida Suprema in tv cerca di placare lo scontento della gente.

Khamenei, 'Israele affronterà una punizione severa' - "Il regime sionista affronterà una dura punizione per l'assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh": lo ha affermato la guida suprema iraniana, ayatollah Ali Khamenei.